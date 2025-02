Yuri revisa su vestuario. Quita, pone y cambia hasta un botón. No deja escapar ni un detalle. Así ha sido su vida desde hace 46 años que empezó a hacer shows sin escatimar en nada. Cada prenda, cada textura, cada lentejuela y pluma revive su pasado. Hay episodios gloriosos, reconoce, donde sentó las bases de las canciones más icónicas, pero también otros: los desoladores, los de rebeldía y los de plenitud.

Todas esas Yuris estarán en un solo show, el del Auditorio Nacional, que ofrecerá como parte de su Icónica Tour. “Esto me ha traído cosas padrísimas, pero otras dolorosas. Llegué hasta sexto año de primaria, nunca me fui de pinta, ni de campamento ni tuve amigas para hacer tarea. Ahora me vienen cayendo los veintes de que viví muy estresada, con mucha responsabilidad porque siempre me tuvieron trabajando”, dice en entrevista. “Yo era una niña de 14 o 15 años y pasé momentos muy duros con mi mamá, de hambre, de sufrimiento, de que no nos podíamos regresar a Veracruz porque yo no sabía que nos habíamos ido de casa para siempre porque mi mamá se propuso hacerme famosa”, dice con nostalgia.

A través de un dispositivo móvil, la veracruzana dispone el orden de aparición de los personajes del video que graba. Todo esto al mismo tiempo que la peinan y acomodan la peluca pelirroja que porta y que recuerda el look con el que lanzó su disco Obsesiones, en 1992. En este show, la cantante portará el vestuario original con el que dio a conocer sus primeros éxitos, además de bailar las coreografías tal y como lo hizo hace cuatro décadas, con los acordes originales de cada canción, lo que la ha llevado a revivir distintos pasajes de su vida a través de cinco actos. “El primero son seis canciones icónicas de los 80 (‘Esperanzas’, ‘La maldita primavera’), es la ‘Yuri Farrah Fawcett’; después es la de pelo chino, con seis canciones (‘Yo te pido amor’); luego viene la ‘Yuri Madonna’, con cuatro o cinco canciones (‘Sabes lo que pasa’); le sigue la pelirroja, que fue una etapa de ocho meses (‘Decir adiós’). “Y, por último, la de ‘Quiero volver a empezar’ que trae temas como ‘Detrás de mi ventana’ y ‘Aire’; es la Yuri ya más relajada, más mujer, más señora, más intérprete”, detalló.

La dinámica de esta serie de conciertos la ideó varios meses atrás, cuando ofrecía presentaciones al lado de Cristian Castro y otras de su gira Euforia.