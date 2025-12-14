Yuri sorprende al cantar en boda

Yuri, conocida por éxitos como “Detrás de mi ventana”, sorprendió a sus seguidores con una propuesta poco común, cantar en una boda. En ese sentido, informó sobre los requisitos que debían cumplir los interesados en la propuesta. La intérprete expresó su entusiasmo por participar en una fiesta de compromiso.

La artista pidió a los interesados enviar los datos del lugar del evento y los nombres de los novios, para poder seleccionar en qué boda se presentará. “Gente de Monterrey, ayúdenme, les voy a dejar un número para que me den opciones; vamos a ver en cuál de todas las bodas vamos a ir”, indicó Yuri, y recalcó además que la sorpresa era fundamental: ni los novios ni los invitados deben saber de su presencia.

Tras esta dinámica, la famosa logró encontrar una boda en Monterrey a la que sorprender. La intérprete apareció inesperadamente en la Nave Lewis, con su característico cabello rubio suelto y un elegante atuendo negro. Antes de llegar al lugar, compartió su emoción con sus seguidores. “Ya vamos a la boda, estoy muy contenta, nerviosa y sobre todo quiero ver las caras de los novios”, expresó en un video.

Durante la celebración, Yuri ofreció una actuación mágica entonando Todo mi Corazón, sorprendiendo a los recién casados y a todos los invitados. La cantante cumplió así su promesa de llevar alegría y música en vivo a una boda de Monterrey, dejando una experiencia inolvidable tanto para los novios como para los fans que siguieron la sorpresa a través de sus redes sociales.