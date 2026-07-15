Yuridia lanza dos nuevos sencillos

Yuridia lanza “Eres mi nada” y “Tu pasado y tú” como antesala de su gira más ambiciosa, con la que hará historia en el estadio GNP Seguros. El 2 de julio de 2026, la cantante originaria de Hermosillo estrenó dos sencillos que exploran distintas fases del desamor, días antes de arrancar el Las Cartas Sobre la Mesa Tour, su recorrido más extenso por México.

“Eres mi nada”, el tema principal del lanzamiento doble, fue escrito por Gussy Lau y aborda el vacío que permanece cuando una relación termina, mientras los recuerdos siguen presentes. El segundo corte, “Tu pasado y tú”, con letra de Alejandra Zéguer y César Robles, retrata el momento en que una persona decide cerrar un ciclo al comprender que su pareja nunca logró dejar atrás su historia anterior.

Los videos oficiales de ambas canciones fueron dirigidos por la propia Yuridia en colaboración con el creativo Chino, con una narrativa visual que transita de la vulnerabilidad al empoderamiento, según informó Avin Medios.