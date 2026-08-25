Yuridia rompe espera de 33 años

“¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo?”, se cuestiona Yuridia al pensar en sus próximas presentaciones en el estadio GNP. Pero no es una pregunta hacia ella, sino más bien a una industria que se tardó 33 años en que una mujer mexicana tuviera un show en solitario ahí.

En los años 90 se abrieron espacios para los conciertos masivos en la Ciudad de México, pero la historia no registra otra mujer mexicana como solista en el entonces llamado Foro Sol; mucho menos de cantantes del género regional.

Apertura

Madonna inauguró los conciertos en el Foro Sol en 1993 y le siguieron artistas pop y rock como Britney Spears en el 2000, Shakira en 2007 y Taylor Swift en 2023, entre otras.

La intérprete tendrá dos presentaciones, los próximos 3 y 4 de septiembre como parte de su gira Las Cartas Sobre la Mesa, logro que celebra, pero que le trae a la mente nombres de artistas que la antecedieron en el regional y para quienes se reservaban espacios como el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el teatro Lírico, el teatro Blanquita, el Auditorio Nacional y el Palacio de Bellas Artes. “Son cosas que se agradecen, pero al mismo tiempo sí digo, ¿por qué? ¿Por qué no se habían presentado Lola Beltrán, Rocío Dúrcal? Son mujeres tan fantásticas que merecían tener los mejores escenarios y son cosas que siempre nos vamos a cuestionar: ¿por qué es así?, ¿por qué tiene que pasar tanto tiempo?”, se pregunta.

Un sueño casi imposible

La ganadora del segundo lugar en La Academia de 2005 comparte que cuando estaba en el reality de Azteca, el sueño de cantar en un recinto para más de 60 mil personas parecía algo imposible.

Ahora, a 21 años de su triunfo en el programa, está a punto de lograrlo y sabe que será como una fiesta. “Se siente una responsabilidad muy grande; es una de las cosas que también pueden entrar en debate porque hay gente que puede pelear y decir ‘ella no merece, y no, sí merece’. Pero me siento bien, feliz porque yo sé que hay gente que me quiere y se siente muy bien, porque para mí subirme a un escenario ya es una fiesta loca”, afirma la intérprete de “Amigos no, por favor”.

La clave

El camino no ha sido sencillo, pero Yuridia atribuye su éxito a una mezcla de suerte e ingenuidad con fuerza y vitalidad que la habían hecho sentirse inmortal en su juventud. “Me divertía, me llevaban a todos lados a cantar. Siento que ingenuamente me subía a todos los escenarios, lo hacía con miedo, pero lo hacía, eso es algo muy importante; el miedo detiene a muchas personas, el hecho de que yo pudiera vencer eso también me trajo hasta acá. Y también un poco la necesidad de crear un mundo lindo para mi hijo, porque tuve un hijo a los 20 años”, expresó.

La maternidad, explica, la empujó a lograr cosas en aquel momento que era madre soltera de su primogénito, Phoenix Alejandro. Ahora la familia ha crecido, junto a su esposo Matías Aranda ha dado la bienvenida a Benicio y Noah Valentín en 2023 y 2025. Combinar la maternidad con la carrera la ha obligado a organizarse mejor, pero lo disfruta, afirma, a pesar de ser complejo.