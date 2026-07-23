Zabaleta celebra a su “baby”

Susana Zabaleta asegura que su relación con el comediante Ricardo Pérez, 30 años menor que ella, le ha permitido descubrir las ventajas de estar con un hombre de la generación millennial, que suele abarcar a quienes nacieron entre 1981 y 1996.

Para la cantante y actriz, su romance de poco más de dos años con el conductor de La Cotorrisa le confirmó que las nuevas generaciones entienden las relaciones de pareja de una forma muy distinta a la que predominaba cuando ella comenzó su vida amorosa. “Son machos deconstruidos. No dejan de ser hombres que cuidan, que se apasionan por su mujer, que son proveedores, pero ya no son de ‘te callas’, ‘no trabajas’ o ‘te quedas en la casa’”, dice en entrevista.

“A mí me tocó esa época de ‘¿cómo que te vas a ir a trabajar?’. Una decía ‘nada más poquito, déjame ir corriendo a hacer dinero para alimentar a mis hijos y luego ya juego a la mamá’. Fue muy difícil pedir permiso para trabajar. Había que pedir permiso y, a veces, te decían que no”, comentó.

Romance

La intérprete, de 61 años, mantiene una relación con Ricardo, de 31, desde 2024, después de que ambos se conocieran durante las grabaciones del reality Divina comida.

Desde entonces, la pareja ha enfrentado críticas en redes sociales por la diferencia de edad, pero nada de eso les impide mostrar su amor sin filtros y, ahora, compartir parte de su historia sobre el escenario.

Será el próximo 31 de julio cuando presenten el espectáculo Tú serás mi baby, en el Lunario del Auditorio Nacional, construido alrededor de las canciones de las décadas de los 60 y 70 que marcaron la infancia de Zabaleta y que, con el tiempo, también se convirtieron en parte de la banda sonora de su relación. “A la gente le da mucha curiosidad nuestro romance, que lleva años ya, pero a nosotros nos gusta compartir que todo el mundo puede ser feliz”, asegura la cantante. “Todos nos podemos enamorar a cualquier edad y en cualquier momento; el chiste es tener la ocasión, la forma y las ganas de ser feliz”.

Ser mujer en los 90

La actriz recuerda que, cuando comenzó en el espectáculo, muchas mujeres debían elegir entre construir una carrera o responder al modelo tradicional de esposa y madre.

Ella misma reconoce que dejó pasar oportunidades. “Y mira que tuve un marido maravilloso, pero me encanta la generación de ahora porque ya no existe ese rollo de ‘cállate, que yo doy la opinión’. Ya no existe”, afirma. De igual forma, considera que abrirse paso sin ceder a prácticas de entonces tuvo consecuencias en su trayectoria. “¿Por qué nunca fui protagónica? ¿Quieres que de verdad te cuente? Mejor no, porque ya pasó. Eran tiempos difíciles para la mujer”, afirma. “Creo que lo que están viviendo ustedes es resultado de un trabajo muy cañón que nosotros hicimos. Admiro mucho a la gente de nuestra época que dijo ‘me arremango y voy a hacer una carrera limpia’. Fue difícil no salir encuerada en una revista”, comentó.

Mientras prepara el estreno de Tú serás mi baby, la cantante también continúa con Zabaleta Sinfónica, un show que presenta acompañada por más de 50 músicos en el que rinde homenaje a distintos compositores.