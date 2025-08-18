Zach Cregger contempla precuela

Según se informa, el cineasta Zach Cregger ya está en conversaciones preliminares para una precuela de Weapons. En un informe exclusivo de The Hollywood Reporter, se detalla que Cregger se encuentra en las primeras fases de negociación con Warner Bros. Pictures y New Line Cinema. Esto, para una película sobre los orígenes ambientada en el universo de ”Weapons”. En esta nota, te contamos todos los detalles.

Según se informa, la precuela se centrará en el personaje de Amy Madigan, Gladys Lilly, quien es la gran villana de la cinta. Si bien Weapons es una historia no lineal que explora múltiples puntos de vista sobre la misteriosa desaparición de todos los niños de una clase en la misma noche, la película nunca explora la percepción de Gladys sobre los acontecimientos.

Se supone que la precuela explorará su historia y lo que la lleva a desempeñar un papel traicionero en la desaparición de los niños. Según se informa, la historia de Gladys formaba parte del guion original de Weapons, pero fue eliminada por el director Zach Cregger debido a limitaciones de duración.

Grandes proyectos

Las fuentes de The Hollywood Reporter han señalado que aún no se ha llegado a ningún acuerdo para la precuela y que tampoco se ha discutido una fecha para su estreno. Cregger tiene actualmente varios proyectos en marcha, entre ellos una próxima película de Resident Evil y una cinta original en la que está trabajando, titulada Flood.

Recientemente, Cregger ha confirmado que Austin Abrams protagonizará la próxima adaptación de Resident Evil como un personaje original. “No se parecerá en nada a ‘Barbarian’ ni a ‘Weapons’. Será una película llena de acción y violencia. Para mí, será una oportunidad para desconectar el cerebro y darlo todo ante la cámara. Austin Abrams será mi compañero. Austin es la película. Tenemos algo increíble juntos. Es una historia extraña, divertida y salvaje”, explicó Cregger.

“No voy a contar la historia de Leon, porque la historia de Leon se cuenta en los juegos. Los fans ya la conocen”, dijo Cregger sobre la cinta a principios de julio. El director advirtió anteriormente a los jugadores empedernidos que podrían odiar su película porque no es una adaptación directa.