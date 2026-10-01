Zahara Jolie elimina el apellido Pitt

Luego de que Maddox, el hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, obtuviera autorización legal para quitarse el apellido del actor; otro integrante de la familia siguió sus pasos.

De acuerdo con información publicada por TMZ, la beneficiada fue Zahara, de 21 años, y cuya petición para eliminar el famoso “Pitt” de su nombre fue aprobada durante una audiencia en Los Ángeles. Según documentos judiciales obtenidos por el medio estadounidense, fue en junio pasado cuando la joven solicitó ante el Tribunal Superior de Los Ángeles la modificación de su nombre y, al no encontrar objeciones, el juez decidió autorizarlo.

Cabe destacar que los motivos de su petición no fueron especificados; sin embargo, desde hace años, tanto Zahara como sus cinco hermanos permanecen alejados del actor.

Siguen los mismos pasos

La decisión se suma a los cambios que otros hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt han hecho respecto a su nombre legal. En 2024, Shiloh obtuvo aprobación para retirarse el apellido de su padre. Mientras que Maddox consiguió la misma resolución el pasado 14 de septiembre.

Vivienne, la hija menor de la expareja, también inició un procedimiento legal para seguir el camino de sus hermanos y su audiencia está prevista para noviembre.

Fuentes cercanas al actor han revelado que la situación con sus hijos han afectado al protagonista de Troya, quien recientemente anunció que volvió a consumir alcohol después de pasar siete años completamente sobrio.