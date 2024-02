Laura Zapata mandó sus mejores deseos a Thalía, quien desde finales del año pasado padece los efectos secundarios de la disgeusia, una enfermedad rara con la que fue diagnosticada luego de contraer el covid-19.

A pesar de que Laura Zapata y Thalía no tienen una buena relación de hermanas, “la villana de telenovelas” mostró preocupación ante la salud de la cantante de “Amor a la mexicana” cuando la prensa le preguntó si sabía que estaba atravesando momentos complicados de salud.

A mediados de febrero, Thalía contó a sus fans que se encontraba perpleja con el diagnóstico que le había dado su doctor, quien confirmó que sufre disgeusia, un padecimiento que ha alterado su gusto, generándole un mal sabor de boca que persiste durante todo el día.

La famosa acudió con su doctor de cabecera, luego de que un mal sabor de boca persistiera por semanas. “Es una alteración del gusto con un sabor constante a sal, a metal, 24/7 y no puedo dejar de sentirlo, pensé que se iba a terminar, pero no, sigue igual”, dijo visiblemente preocupada.

Aunque Thalía ha encontrado algunas soluciones caseras para dispersar, aunque sea a ratos, el mal sabor de boca, su doctor le incidió que podría padecer la enfermedad por meses o hasta años. En este contexto, cuando los medios de comunicación tuvieron oportunidad de entrevistar a Zapata, en su aparición en el 80° aniversario de La Casa del Actor, no dudaron en preguntarle por la salud de su hermana con la que, hace años, dejó de tener una relación fraterna.

Para la sorpresa de las reporteras y los reporteros, la actriz sí contestó, pues ya son varias las ocasiones en que indica que no responderá a las preguntas relacionadas a Thalía o cualquiera de las integrantes de la familia Sodi, con quienes no está en buenos términos. Pero, tratándose de una cuestión de salud, Laura no dudó en enviar deseos de pronta recuperación a Thalía.

“Yo le deseo que recupere, de verdad (es en serio, no es burla ni nada) el sentido del gusto, porque los seres humanos que pierden algunos de los sentidos, que los sentidos son los que contactan con el exterior, pues imagínate... Y ella tan guapa, tan chula y tan exitosa”, dijo a Venga la alegría.