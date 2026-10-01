Zapatos italianos, del escritor sueco Henning Mankell, es una novela que aborda la soledad, el arrepentimiento y la posibilidad de reconstruir la vida después de muchos años de aislamiento.

¿De qué trata?

La historia sigue a Fredrik Welin, un médico jubilado de 66 años que vive prácticamente apartado del mundo en una pequeña isla de Suecia. Su rutina cambia cuando Harriet, una mujer con quien mantuvo una relación décadas atrás, aparece inesperadamente en su vida. Harriet está gravemente enferma y le pide que cumpla una antigua promesa.

A partir de ese encuentro, Fredrik emprende un viaje que lo lleva a reencontrarse con personas y acontecimientos de su pasado. El recorrido no solo ocurre por distintos lugares de Suecia, sino también por sus propios recuerdos, errores y decisiones.

Uno de los temas centrales de la novela es la soledad. Mankell presenta a un protagonista que ha elegido alejarse de los demás, pero que descubre que el aislamiento no elimina las heridas del pasado. La llegada de Harriet lo obliga a enfrentarse con aquello que había intentado dejar atrás.

La novela también reflexiona sobre el envejecimiento, la culpa, el amor y el perdón. A través de sus personajes, Mankell plantea preguntas sobre la posibilidad de cambiar cuando parece que ya es demasiado tarde y sobre la importancia de asumir las consecuencias de las decisiones tomadas.

El título, Zapatos italianos, adquiere un significado especial dentro de la historia y se relaciona con uno de los deseos y recuerdos que acompañan al protagonista durante su transformación.

Con un ritmo pausado y una marcada atmósfera nórdica, Henning Mankell construye una novela de carácter íntimo que combina el viaje exterior con una búsqueda personal. Más que una historia de aventuras, es un relato sobre un hombre que, después de años de vivir apartado, tiene la oportunidad de volver a acercarse a los demás y enfrentarse a su propia historia.