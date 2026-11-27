Para Jesús Zavala, la carrera de actor es incierta, por lo mismo sabe que se debe tener madurez emocional para lidiar con el “no” cuando audiciona por un personaje. Incluso, confesó, ha puesto a prueba sus dotes actorales cuando la competencia es mucha y ha mentido asegurando que es bilingüe aunque apenas y entiende otro idioma.

Es por eso que se sintió profundamente conectado con la historia escrita por el dramaturgo Jordi Galceran, El método Grönholm, que gira en torno a cuatro candidatos a un puesto ejecutivo, y quienes después de pasar horas encerrados en una oficina, descubren que están en una prueba grupal compitiendo entre sí.

“El ser humano reacciona dependiendo en la situación en la que esté, por ejemplo, bajo presión o siendo observado. El regreso de los ‘realities’ nos ha demostrado que el tener una observación 24/7, te puede sacar cosas o muy positivas o muy negativas, y esto es lo que les pasa a estos personajes”, explicó Zavala, quien se integra a la segunda temporada de la puesta que se presentará del 5 al 27 de diciembre en el teatro Xola.

Una historia conocida

Jesús compartió que la vio en su primera temporada y quedó gratamente sorprendido por el trabajo hecho por Ana Serradilla, Alex de la Madrid, Daniel Haddad, Erik Hayser y Raúl Méndez, sobre todo porque debían manejar un humor muy incisivo e inteligente.

Así que en el momento en el que recibió la invitación del director Rodrigo Nava para integrarse a una segunda temporada en diciembre, de inmediato aceptó: “Ni lo pensé, fue un ‘sí’ rotundo. Además, me reencuentro con amigos que ya teníamos un rato de no trabajar, es como regresar de vacaciones a la escuela”.

Jesús comentó que le es divertido estar en esta comedia ácida, porque Carlos, su personaje, es un estratega emocionado que termina metiéndose en la vida de sus compañeros.