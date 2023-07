Zayn Malik, exintegrante de One Direction, habló por primera vez de la polémica que surgió en 2021 con su exsuegra Yolanda Hadid, y lo hizo para ponerle fin a las especulaciones.

Durante una entrevista con Alex Cooper para el podcast Call her daddy, el intérprete de “Pillowtalk” también habló del estrés que le ocasionó estar en la boyband juvenil estadounidense. Asimismo, relató cómo está llevando su etapa de paternidad, pues cabe resaltar que tiene una hija con la modelo Gigi Hadid, aunque actualmente están separados.

En septiembre de 2021, los medios de todo el mundo estallaron ante la polémica que ocasionaron los cuatro cargos por acoso que interpuso la mamá de su entonces pareja. Yolanda Hadid acusó a Zayn porque, según versiones declaradas a la revista People, él la empujó fuertemente contra un tocador después de una discusión.

Todo comenzó porque Yolanda fue a la casa de la entonces pareja en Pensilvania sin previo aviso; es decir, llegó sin ser invitada para ver a su nieta, lo cual no fue del agrado del cantante porque para ese entonces Gigi se encontraba en un viaje de trabajo. El altercado además, sucedió en un punto en el que Zayn se encontraba “harto” del comportamiento de su exsuegra, quien presuntamente filtraba información a los medios respecto a la vida privada de él y Gigi.

Por ejemplo, se sospechó que fue Yolanda quien dio a conocer la noticia del embarazo de Gigi, y tiempo después esto se confirmaría. Los medios citaban a “una fuente cercana a la pareja”. El famoso ha dicho en diversas entrevistas que él prefiere mantener su vida fuera de los medios, pese a que es una figura pública, lo cual no era respetado por su exsuegra.

Durante la entrevista hizo hincapié en que no quería que su hija leyera cosas falsas de él que pudieran herirla, por eso en su momento no hizo caso a los comentarios que surgieron en las redes sociales respecto al conflicto con Yolanda y de su separación. “No suelo involucrarme cuando la gente dice cosas en línea. Para mí lo más valioso es el tiempo y no iba a perderlo tratando de explicar a todo el mundo acerca de algo que es tóxico, así que preferí mantenerme tranquilo con la situación”, destacó.