Zendaya es vista en México

¿Zendaya está en México? Esa la preguntare ha surgido recientemente luego de la circulación de varias fotografías de la actriz caminando por las calles.

La noticia sobre esta visita fue filtrada en sitios como Tiktok y X, donde se compartieron imágenes en las que se le puede ver posando frente a la estatua conocida como “El Caballito” en el Centro Histórico de la capital. En las publicaciones se observa a la famosa con un top, falda larga y saco negro; además de estar rodeada por varios camarógrafos y un equipo de producción.

Aunque no se han dado detalles sobre el trabajo que estaría realizando Zendaya, los rumores apuntan a una posible campaña comercial o a promocionales sobre su próximo proyecto cinematográfico, The drama.

Pero eso no fue todo, horas antes, fue fotografiada en un restaurante, poniendo fin a las versiones que indicaban que la actriz y su prometido estarían esperando a su primer hijo.

Las reacciones por parte de los fans no se hicieron esperar y, aunque muchos se sorprendieron, otros más pusieron en duda que las fotos fueran reales o que se tratara de las calles de la capital.

Hasta el momento no se han dado detalles sobre la presencia de la estrella en el país y si visitó otros lugares.