De estrella juvenil a ícono de la moda las portadas de revista, Zendaya comenzó lo que es hoy una exitosa carrera en los estudios de Disney Channel. Sus habilidades para el baile y el canto cultivadas desde pequeña, le consiguieron a la actriz nacida en California un puesto en las producciones juveniles que sirvieron de catapulta para llegar a Hollywood.

Zendaya Maree Stoermer Coleman nació el 1 de septiembre de 1996, en Oakland, California. Su nombre proviene del shona, un idioma del Bantu de la población Shona de Zimbabwe, y significa agradecer. Es la única hija de Claire Marie Stormer y de Kazembe Ajamu, su madre es de origen escocés y alemán, mientras que su padre tiene raíces afroamericanas.

Zendaya se preparó en la actuación desde pequeña gracias al trabajo de su madre, quien era la gerente del teatro Shakespeare de Orinda, California. Mientras asistía a la escuela participó en numerosos montajes musicales, y de teatro, hasta que a los ocho años se unió a un grupo de baile llamado Future Shock Oakland. En este grupo permaneció por tres años, hasta que se retiró para empezar a trabajar en comerciales de televisión de Disney, donde pudo aparecer en los promocionales de mercancía de la serie iCarly y como bailarina en un comercial con Selena Gómez.

Ascenso a la fama

Su historia de éxito comienza protagonizando las series de la famosa cadena de televisión para niños, donde se mantuvo como una regular en los papeles protagónicos hasta que llegó su oportunidad para medir su talento como artista en otras plataformas. Antes de aterrizar sus primeros grandes roles en Hollywood o las series de televisión fuera de Disney, Zendaya tuvo una exitosa temporada en el concurso de televisión Dancing with the stars, donde demostró sus capacidades para figurar como una de las finalistas con tan solo 14 años.

Su llegada a Hollywood fue por la puerta grande, formando parte de algunas de las producciones más importantes y exitosas de sus años en las que experimentó con nuevos géneros como la acción, los musicales y el drama. Zendaya y su talento no solo se han medido en el cine y el baile, la polifacética actriz ha sido autora de un libro, y la diseñadora de la famosa colección en colaboración con el diseñador Tommy Hilfiger que debutó en las pasarelas de París.

El primer rol profesional de Zendaya fue en la serie de Disney Shake it up, al ser seleccionada para hacer uno de los papeles protagónicos, la serie fue un éxito para Disney, convirtiéndose en la segunda más sintonizada de la cadena. Su primera experiencia en el cine fue en la película Frenemies (2012), también de Disney, donde participa junto a su co estrella de Shake it up, Bella Thorne. A los 16 años, Zendaya formó parte del elenco de Dancing with the Stars (temporada 16); fue la concursante más joven en participar en el programa de baile.

Personajes icónicos

En 2013 fue elegida para participar en la serie de Disney Zapped (2013), donde haría el papel protagónico. El siguiente año Zendaya cerró negociaciones con Disney Channel para protagonizar la serie de televisión K. C. Undercover (2014), el que se hizo uno de sus roles más importantes para la cadena americana y se hizo por dos años. En 2016 llegó el primer papel en Hollywood para Zendaya, interpretando a Michelle en Spider-Man: homecoming (2017), la joven actriz recibió buenas críticas por su participación y la cinta fue un éxito comercial para los estudios.

Al inicio del verano de 2019 salió al aire Euphoria (2019), una versión de HBO de la serie israelí bajo el mismo nombre. En esta, Zendaya hace al papel protagónico de Rue, una adolescente en su último año de preparatoria que atraviesa un periodo de adicción. En Euphoria, la actriz comparte elenco con la modelo Hunter Schafer, y se hizo una de las series más comentadas del 2019. El mismo año Zendaya regresó a su papel en Spider-Man: away from home (2019). En 2020 estará junto a Timothée Chalamet en la película Dune (2020), y con Ansel Elgort y Jake Gyllenhaal en el thriller Finest kind.