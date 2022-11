David Zepeda aseguró que ya tiene un “perrijo”, pero quiere un hijo humano e, incluso, está pensando en alquilar un vientre para convertirse en padre. No obstante, manifestó que en un futuro no descarta ser padre, aunque recalcó que para lograrlo, primero necesita tener una pareja, ya que está soltero.

“Sí, siempre lo he tenido, siempre he manifestado que mis sobrinos son para mí sumamente importantes y llenan esa parte. Si llegan hijos, vamos a dejar que la vida nos sorprenda en un futuro, pero bueno, no tengo pareja, pues tampoco van a llegar solos los bebitos”, afirmó.

Dejando en claro que sí quiere ser papá, pero tampoco tiene prisa, expresó que no es su prioridad convertirse en figura paterna y en un futuro ve la posibilidad de rentar un vientre. “Hay que ver ese tema, hay que verlo con la profundidad que se requiere, hay que analizarlo”, comentó el famoso.

Recientemente, surgió el rumor de que David había retomado su romance con Lina Radwan; sin embargo, dejó en claro que lo único que hay entre ellos es “amor de familia”.