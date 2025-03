Zoé volvió al escenario principal del Vive Latino en una noche cargada de nostalgia, visuales hipnóticos y un setlist que hizo vibrar a miles de asistentes. Tras su última participación en el festival en 2020, cuando presentaron su icónico MTV Unplugged en el festival justo antes del confinamiento mundial, la banda liderada por León Larregui demostró por qué sigue siendo una de las agrupaciones más queridas del rock en español.

Con humo rosa cubriendo el escenario, Zoé apareció como el acto semifinal de la jornada. Larregui, vestido completamente de negro. “Memo rex” abrió la noche, seguida por “Vinyl”. “Estamos muy contentos de estar aquí después de... Desde 2020. Muchas gracias por estar aquí. Felicidades, Vive Latino, por 25 años”, expresó el vocalista.

Con temas como “Ya no me destruyas”, “Vía Láctea”, “Paula”, “Arrullo de estrellas” y “Labios rotos”, y el melancólico, la banda llevó a los asistentes en un viaje sonoro directo al pasado. Uno de los puntos más celebrados del concierto fue la aparición sorpresa de Denise Gutiérrez, ¡vocalista de Hello Seahorse!, quien se unió a Larregui para interpretar “Luna”.

Antes de empezar, Denise pidió a los asistentes: “Por favor, canten esto conmigo”, desatando una ovación que confirmó el cariño del público por esta canción emblemática. El cierre del show llegó con “Soñé”, un himno generacional que, entre luces y gritos, puso el broche de oro a la noche del regreso.