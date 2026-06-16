Zoé presenta el disco en vivo 011025

El nuevo material de Zoé, 011025, que fue lanzado hace unos días y que retoma las grabaciones de sus seis fechas en el estadio GNP, ya tenía como precedente el disco en vivo Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea (2025).

Hay que recordar que en esas seis noches en CDMX, que fueron toda una hazaña para el rock nacional, el quinteto enfocó su arte visual y setlist en el Memo Rex, que este año cumplió dos décadas de su estreno.

Obviamente, Zoé también agregó en esos conciertos algunos cortes de su demás discografía, así como los dos sencillos con los que llegó a su cita del GNP: “Rexsexex” y “Campo de Fuerza”, que dividieron opiniones: para mí fueron canciones de mediana tabla, quizá porque León Larregui, el principal compositor del grupo, se ha enfocado más en su camino solitario, esfuerzo que dio como resultado su álbum solista Manifiesto de un tremendo delirio (2026).

Material

En 011025, el grupo integrado por León, Sergio, Jesús, Ángel y Rodrigo entrega las 27 canciones con las que encaró sus conciertos del estadio GNP, con temas destacables como “Vinyl”, “Paz” o “Veneno”, que es de esas piezas que recuerdan al Zoé en sus orígenes, ese que me remite de inmediato a la programación de Reactor 105.

El álbum 011025 es un trabajo que volverá a llevar a su fans a ese momento de gloria en el que pudieron disfrutar “Solo”, con una introducción algo extraña de batería, o “Dead”, con el que cerraron los shows, para darle una variante y no finalizar siempre con “Love”.

Este gran logro de Zoé tenía que quedar registrado no solo en el corazón, sino en un LP.