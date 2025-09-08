Zoë y Harry son más que amigos

Las recientes apariciones de Zoë Kravitz y Harry Styles, mostrándose cercanos mientras pasean por Europa y Estados Unidos, han despertado la curiosidad de los usuarios de redes sociales sobre sí mantienen un vínculo romántico.

Imágenes donde se toman de la mano, caminan del brazo e incluso combinan ropa han alimentado las especulaciones. Sin embargo, fuentes cercanas a los famosos aseguraron a TMZ que su relación es de tipo “amigos con beneficios” y sin exclusividad. Según se detalla, ambos prefieren no poner etiquetas y mantener el vínculo de esa forma, enfocándose en divertirse.

Rumores de una relación

Las especulaciones sobre un posible romance se intensificaron cuando fueron fotografiados con atuendos oscuros y casuales en Italia, mostrando una actitud relajada.

Unos días después, el 3 de septiembre, People publicó imágenes de ellos tomados de la mano en Brooklyn, Nueva York. También se reportó que fueron vistos besándose en un establecimiento de Londres, tras un evento promocional de la película Caught stealing, protagonizada por Kravitz, aunque no hay fechas exactas de la aparición.

Antes de su vínculo con Styles, Kravitz también estuvo implicada en rumores sobre su compañero de la película, Austin Butler, debido a la “química” que mostraban en entrevistas promocionales, aunque estas especulaciones nunca se confirmaron.

Primera prueba

La primera prueba de estos encuentros fortuitos fue un video publicado el pasado 24 de agosto, donde Zoë camina tomada del brazo del cantante por las calles de Roma en Italia. Días más tarde, la revista People compartió algunas fotografías de los artistas, donde ambos pasean por Nueva York.

Aunque ni Harry Styles ni Zoë Kravitz han confirmado una relación oficial de pareja, el medio norteamericano TMZ informó que según con la información de fuentes cercanas, la actriz y el cantante mantienen un vínculo de “amigos con beneficios”, manteniendo una relación informal y sin ningún tipo de compromiso o etiquetas.

¿Quién es Zoë Kravitz?

Nacida en Los Ángeles, California, Zoë Isabella Kravitz es una actriz y modelo estadounidense de 36 años y una futura promesa para el cine Hollywoodense. Kravitz ha construido una sólida carrera dentro del mundo de la actuación, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del siglo actual.

El talento corre por la sangre de la californiana, pues es hija de la estrella de rock Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet, además, su abuela paterna es la actriz Roxie Rocker, recordada por su papel como Helen Willis en la serie de televisión Los Jeffersons.

Kravitz ingresó al conservatorio de actuación en la Universidad Estatal de Nueva York luego de finalizar sus estudios primarios en la ciudad de Miami, en donde vivió con su padre desde los 11 años de edad.

Con 15 años de trayectoria, Zoë ha trabajado en grandes producciones cinematográficas, en donde destaca su participación en la serie de televisión de 2007 Californication como la joven Pearl. Por otro lado, su primera actuación en las grandes ligas de Hollywood fue para la película de X-Men: primera generación en 2011, dando vida al personaje de Angel Salvatore.