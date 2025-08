“Zombie”: la guerra que sigue resonando

Era 1994 cuando, al leer los periódicos, la cantante Dolores O’Riordan, entonces líder de The Cranberries, indignada, escribió una canción sobre las víctimas de la guerra, especialmente los niños.

Apenas esta semana, una imagen de un bebé palestino de cinco meses que murió de inanición estremeció al mundo, como si el tiempo no hubiera pasado.

Para Fergal Lawler, baterista de la banda irlandesa, que lanza una colección de aquel disco, No need to argue, la canción a la que su vocalista dio forma para expresar lo que sentía, “Zombie”, demuestra la vigencia de su música. “Definitivamente el éxito es por tratar temas fuertes, como ‘Zombie’, por ejemplo; es relevante hoy porque sabes que nadie quiere la guerra y las personas que más sufren de las guerras son las personas inocentes y los niños especialmente, es por eso que esa canción todavía resuena hoy”, refiere.

“Cuando Dolores escribió la letra había leído un artículo en un periódico y estaba realmente enojada porque los niños inocentes eran víctimas de la guerra, por eso la canción tiene tanta resonancia hoy y la gente puede identificarse”, señala.

The Cranberries es un referente del rock y para Fergal el legado de la banda se encuentra en el hecho de que las nuevas generaciones aún sigan descubriendo y escuchando a la banda, principalmente, dice, por “la honestidad de las canciones”. “Muchas de las letras de Dolores hablan sobre cosas personales, cosas que hacen que muchos jóvenes se sientan identificados con el hecho de que ella realmente escribió desde el corazón y no se preocupó por lo que la gente pensara, quería expresarlo y escribía lo que le pasaba por su cabeza, eso es algo que la gente aprecia”, dice en entrevista exclusiva.

Prefieren un buen recuerdo

Con todo el éxito cosechado de The Cranberries y un legado brillante, Lawler considera que ya no existe más la agrupación, solo los buenos recuerdos y una aún dolorosa ausencia de O’Riordan, quien falleció el 15 de enero de 2018, a los 46 años, por una congestión alcohólica.

“Tras el fallecimiento de Dolores, decidimos que no podíamos seguir sin ella. The Cranberries eran cuatro miembros, así que sin uno de ellos no sería lo mismo, fue tan doloroso perderla que simplemente era imposible siquiera pensar en seguir con la banda”, afirma.

Tampoco, precisa, planean lanzar nueva música. “La banda era de cuatro personas: Dolores, Noel, Mike y Fergal, y una vez que Dolores falleció, The Cranberries terminó. Ahora todos estamos haciendo cosas diferentes y es bueno mantener el recuerdo de la banda con los cuatro miembros originales”, comenta.

Un disco homenaje

Pero para celebrar con sus fans la carrera del grupo lanzan una colección especial por los 30 años de su icónico álbum No need to argue, el cual también se convierte en un homenaje a O’Riordan. “Pasamos por muchas cosas y fue difícil repasar ‘No need to argue’ porque las emociones están a flor de piel”, reconoce Fergal mientras su mirada se pierde en un horizonte.

“Estás evocando esos buenos recuerdos de cuando grabamos esas cosas y te sientes triste porque Dolores ya no está aquí, sabes que le habría encantado ver el lanzamiento de este material y es difícil porque al mismo tiempo estás feliz por los buenos recuerdos, pero luego triste porque ella ya no está para disfrutarlos contigo”, lamenta.

Es un disco, añade, para celebrar aquellos buenos momentos en la vida de los fans que los acompañaron en esa época.