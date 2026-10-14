Zombis a la mexicana en serie

“De haber sabido que iba a acabar muerto, de todas maneras, me hubiera valido madres”, dice Archie, un joven que sabe es pésimo en el amor y para ser amigos, todo esto, antes de ser atacado por un zombi.

¿Alguien podrá ayudarlo para evitar su fatal desenlace? Quizá no, pero tocará a Esmeralda Soto, la actriz de Las Bravas F.C. y La flor más bella, tratar de hacerlo. Ambos forman parte del elenco de Prefiero la muerte, serie que ya se puede ver por Prime Video.

Se trata de una historia de horror-comedia y que es a la vez un coming of age, es decir, una rama creativa en la que los personajes aprenden algo. “En un pueblito hay un ataque zombi y soy la doctora, la científica. Desde que leí el guion dije ‘¡órale, que cosas!’”, comenta Soto.

Diego Bernal es el estudiante infectado, que es ayudado por su amiga (Lilith Curiel) y por su amor platónico (Farah Justiniani). “Es divertido ver zombis en un set. De pronto uno ve a estos morros tan chiquitos y te das cuenta que ya no eres más la chiquita (risas). Cuando me dieron el papel de mujer adulta, responsable, dije ‘¡cómo, si yo era la joven hace dos años en ‘La flor más bella’!”, apunta Soto.

En el elenco también se encuentran Fernanda Castillo, Luis Fernando Peña, Armando Hernández y Tiaré Scanda.

Plataforma

Prefiero la muerte, una producción original de Prime Video, es dirigida por Sebastián Sariñana y Humberto Hinojosa y fue estrenada en más de 200 países.

A Esmeralda se le puede ver actualmente con una participación especial en la comedia de humor negro A toda madre, con “El Cojo Feliz” y Ricardo Pérez de La Cotorrisa, así como escucharla en la animación La isla olvidada, como una de las protagonistas.