Zootopia 2 ruge fuerte en la taquilla

La taquilla de Acción de Gracias tuvo un respiro gracias a Zootopia 2 y Wicked: for good. La secuela animada de Disney reinó con 19.7 millones de dólares y ya suma más de 59 millones en EE. UU., rumbo a un debut de hasta 150 mdd en cinco días.

Muy de cerca le sigue Wicked: for good, que agregó 12.6 millones y acaba de rebasar los 200 millones en menos de una semana. De acuerdo con Variety, Zootopia 2, de Disney, ya acumula 133 mdd globales y está arrasando en China, donde debutó con más de 54 millones.

Tiene escenas poscreditos

El pasado 28 de noviembre, Zootopia 2, la esperada secuela de Disney llegó a los cines de México, cargada de referencias, guiños y sorpresas.

No obstante, una de las dudas más comentadas entre los fans es si vale la pena quedarse en la sala hasta que termine la última línea de créditos. La respuesta es sí.

Las escenas post créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine. En el caso de Zootopia 2, dirigida por Jared Bush y Byron Howard, sí incluye escenas adicionales, tanto a mitad como al término de los créditos finales.

En la primera escena, mientras desfilan los nombres del equipo detrás de la nueva producción de Walt Disney Animation Studios, aparece un montaje humorístico con los personajes de la cinta acompañado de una versión extendida de la canción original “Zoo”, interpretada por Shakira y compuesta por la propia artista junto con Ed Sheeran.

Finalmente, al concluir los créditos, se presenta una nueva escena que —sin revelar detalles— sugiere el rumbo que podría tomar la franquicia. El momento funciona como un adelanto de una posible tercera entrega, insinuando la llegada de un nuevo grupo de animales que podría representar un desafío para Judy y Nick.