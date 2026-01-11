Es una secuela de una de las películas animadas de Disney más exitosas de los últimos años, y de un proyecto que probablemente fue aprobado por razones monetarias y no tanto creativas. No obstante, lo que el codirector y guionista Jared Bush ha hecho acá es traernos una experiencia para nada decepcionante, que logra expandir los temas desarrollados por su predecesora, transmitiéndolos de forma poco sutil, pero efectiva. Zootopia 2 es igual o hasta más divertida, colorida y creativa que la primera parte, y de lo mejor que Walt Disney Animation ha hecho en mucho tiempo.

Conspiración

Al comenzar Zootopia 2, recién ha pasado una semana desde los eventos del primer filme. La policía coneja Judy Hopps (voz de Ginnifer Goodwin) y su compañero, el zorro Nick Wilde (Jason Bateman), salvaron a la ciudad de las garras de la oveja Bellweather (Jenny Slate), por lo que son considerados como héroes. Sin embargo, luego de meterse sin permiso en un caso complicado y que resulta en bastante destrucción, el capitán Bogo (Idris Elba) decide mandarlos a terapia de pareja (profesional). No obstante, no pasa mucho tiempo para que Judy se encuentre con otra conspiración que pone en peligro a la ciudad.

Resulta que la poderosa familia de linces Lynxley, liderada por Milton (David Strathairn) quiere encontrar el diario de su famoso antepasado, el creador del sistema de ecosistemas que le permite a toda suerte de animales vivir en Zootopia. Pero cuando Judy y Nick son acusados falsamente de habérselo robado, nuestros protagonistas se convierten en fugitivos de la justicia.

Felizmente, en esta ocasión cuentan con la castora “podcaster” Nibbles Maplestick (Fortune Feimster), quien los lleva donde la serpiente Gary (Ke Huy Quan), quien quiere robarse el diario para encontrar la evidencia de que en realidad fueron las serpientes las que inventaron el sistema de climas. De hacer esto, la familia Lynxley caería, razón por la que Judy y Nick comienzan a ser perseguidos por sus secuaces.

Temas sociales

Al igual que la primera película, Zootopia 2 utiliza este mundo de animales que intentan convivir entre sí para transmitir ideas muy vinculadas a nuestro propio mundo. En términos generales, Zootopia 2 es una cinta sobre la discriminación y el racismo. Sobre cómo en realidad la gente de diferentes orígenes y aspectos y culturas no es tan diferente al resto, y sobre cómo todos deben aprender a comunicarse para poder convivir, sin considerar a nadie como inferior. Una lección poderosa para los miembros más pequeños de la casa y de particular importancia para los Estados Unidos de Donald Trump en el 2025.

Adicionalmente, la película incluye algo de comentario social distinto. Por ejemplo, muestra cómo familias de old money y mucho poder pueden influenciar en la política y la sociedad; en este caso, los Lynxley incluso manipulan al alcalde de Zootopia, el caballo Winddancer (Patrick Warburton). Y también nos enseña, a nivel micro y vinculándolo a los temas macro, como las interacciones y conflictos entre dos compañeros son sintomáticas de lo que sucede en la sociedad que los rodea. Judy y Nick son amigos pero no parecen trabajar tan bien juntos; y Zootopia en general debería ser apropiadamente utópica, pero no todo el mundo se lleva bien con quienes son considerados como distintos.

Todo esto, por supuesto, es totalmente coherente con lo que se vio en la primera entrega. Sin embargo, es totalmente posible disfrutar de Zootopia 2 sin haber visto su predecesora, especialmente por la manera en que el prólogo nos resume los eventos de aquella historia. No obstante, la cinta incluye suficientes referencias a lo que vino antes —la misma Bellweather aparece un par de veces, incluso— como para que los fanáticos de lo que ahora es una franquicia se sientan satisfechos. Y como suele pasar en filmes animados de este tipo, Zootopia 2 también cuenta con inesperadas referencias a películas para adultos, como para que los padres que llevan a sus hijos al cine se entretengan.

Razones para verla

A nivel técnico, Zootopia 2 es una experiencia espectacular. El mundo de Zootopia no podría ser más colorido y atractivo, tanto cuando estamos en la ciudad misma, como en los nuevos barrios que se presentan acá (un mercado cerca al pantano, un barco con un bar de reptiles en su interior, un desierto afuera del muro protector de la ciudad, y un distrito en particular que años antes fue tapado por la nieve). Por otro lado, la banda sonora del maestro Michael Giacchino es fantástica —tarareable, memorable y variada—, y Shakira regresa como Gazelle, interpretando una canción que seguramente ya han escuchado gracias a las redes sociales.

Algunos podrían considerar a Zootopia 2 como “más de lo mismo”. Sí, lo que tenemos acá es una secuela directa de la película original, pero en vez de sentirse repetitiva, el filme más bien se siente como una expansión orgánica de los temas originados años atrás, que además no podría ser más relevante hoy en día. Visualmente es maravillosa; los gags visuales y referencias a otras películas son muy divertidos, y los arcos de personajes de Judy y Nick están muy bien desarrollados.