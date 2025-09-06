Zoraida festejó con carrera deportiva

Una celebración muy original disfrutó Zoraida, quien cumplió 55 años y decidió festejar con una carrera deportiva. Amigos y familiares se unieron a esta divertida dinámica compartiendo momentos de energía, alegría y unión. Al finalizar la competencia, los invitados disfrutaron unos deliciosos tacos, pastel y varias sorpresas preparadas especialmente para la festejada. Con gran entusiasmo, todos le desearon lo mejor por un año más de vida