Zorros “amigables” se vuelven virales

Una serie de videos virales en las redes sociales han llevado a muchos internautas a especular que los zorros se están domesticando a sí mismos, lo que significa que se han vuelto más amigables con los humanos con el tiempo, sin ninguna intervención explícita ni cría deliberada.

En un video con más de un millón de visitas en Tiktok, un zorro salvaje juega con lo que parece ser una pelota, dejándola rodar por una pendiente y persiguiéndola. El video está etiquetado con #domesticatedfox (zorro domesticado). “Probablemente vio a los perros jugar a buscar la pelota desde lejos”, escribe un usuario. “Solo quiere ser un buen chico también”. En otro video, un zorro salvaje se acerca a la mano extendida de un humano. Un comentarista enamorado bromea: “Si no es una mascota, ¿por qué tiene forma de mascota?”.

¿Es cierto que se han vuelto más sociables?

Para que se considere domesticado, un animal debe experimentar cambios tanto de comportamiento como físicos; se vuelven más dóciles y, a menudo, evolucionan hasta ser más pequeños que los animales salvajes en algún aspecto. “El factor decisivo es la genética”, explica Blake Morton, especialista en comportamiento animal de la Universidad de Hull, en el Reino Unido.

No basta con que una generación de animales muestre un lado más dócil hacia los humanos. Esos comportamientos y rasgos deben transmitirse a sus descendientes. Hay pruebas de que algunos zorros modernos muestran pequeños signos de domesticación.

Un estudio descubrió que los zorros urbanos tenían hocicos más cortos y cráneos más pequeños que los zorros rurales. Y la propia investigación de Morton reveló que los zorros urbanos eran “menos miedosos y más exploradores” que los zorros salvajes rurales cuando se les daba comederos rompecabeza para alimentarse. Dicho esto, Morton insiste en que “nada de esto es una prueba directa de domesticación”.

¿Significa quequieren ser mascotas?

Los zorros comparten algunos comportamientos con los perros, como mover la cola, lo que puede hacer que parezcan amistosos. Pero la verdadera autodomesticación, entre cualquier especie, sería extraordinaria. “No se conoce ningún animal que se haya autodomesticado verdaderamente”, afirma el experto.

Las personas que ven pruebas de “autodomesticación” lo confunden con la habituación, sostiene el especialista en comportamiento animal. La habituación se produce cuando un animal se adapta a vivir con los humanos tras una exposición repetida sin consecuencias negativas. Los zorros pueden sentirse atraídos inicialmente por el clima templado de las ciudades, explica, y luego encontrar allí abundante comida.

Se cree que al rededor de 15 mil zorros de Londres padecen toxoplasmosis, una enfermedad parasitaria común; no es transmisible a los humanos desde los zorros, pero puede hacer que los animales pierdan su respuesta de miedo. En un video con más de dos millones de visitas, por ejemplo, un zorro salvaje se acerca a un humano que le tiende la mano; el zorro nervioso la huele antes de salir corriendo. No tienen ese instinto natural de huir primero y preguntar después, que es como se comportan normalmente los zorros