Zuria, Osvaldo y Michel protagonizan thriller

Un grupo de amigos que ha conseguido mantenerse unido durante años comienza a resquebrajarse cuando aquello que debía permanecer en privado sale a la luz. Ese es el punto de partida de El Círculo, nueva serie mexicana protagonizada por Zuria Vega, Osvaldo Benavides, Raúl Briones y Michel Brown, que llegará a Netflix el próximo 7 de octubre.

La producción presentó su primer avance este 9 de septiembre y plantea un thriller en el que la amistad, el poder y los secretos se cruzan después de la filtración de un video que coloca a sus cuatro protagonistas en una situación cada vez más peligrosa. Lejos de afectar únicamente la reputación de los involucrados, la grabación abre la puerta a una red de chantajes que comienza a exhibir las ambiciones, temores y asuntos que los amigos han mantenido ocultos incluso entre ellos.

¿De qué trata El Círculo?

La historia sigue a cuatro hombres unidos por una amistad de toda la vida. El vínculo, aparentemente sólido, comienza a tambalear cuando un video es filtrado y los arrastra hacia una serie de amenazas que pone en riesgo no solo lo que han construido, sino la confianza que existe entre ellos.

A medida que la situación escala, los protagonistas tendrán que enfrentarse a sus propios secretos y decidir hasta dónde están dispuestos a llegar para protegerse. La lealtad que durante años los mantuvo juntos se convierte entonces en una de las piezas centrales de la historia.

El suspenso parte precisamente de esa contradicción: conocerse desde hace años no significa necesariamente saberlo todo del otro. Conforme la presión aumenta, también aparecen las ambiciones y los miedos que cada integrante del grupo había conseguido mantener fuera de la mirada de los demás.

El Círculo está basada en Los corruptores, novela del escritor y periodista mexicano Jorge Zepeda Patterson, quien participa en la adaptación como productor consultor. La obra literaria sirve como punto de partida para una historia que coloca a un grupo de amigos frente a las consecuencias de moverse alrededor del poder y de guardar información capaz de modificar sus relaciones.