10 mil elementos de la Sedena buscan narcominas

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia las Fuerzas Armadas mantienen un despliegue de alrededor de 10 mil elementos en la entidad, apoyados con helicópteros, aeronaves, drones y equipo tecnológico para la localización de minas terrestres improvisadas utilizadas por grupos del crimen organizado.

Al responder sobre los objetivos del operativo en el estado, el mando militar detalló que participan elementos del Ejército y de la Guardia Nacional (GN), además de tres helicópteros de la Fuerza Aérea, una aeronave de carga y tecnología especializada para detectar explosivos, en coordinación con los mandos territoriales de estados vecinos.

Trevilla Trejo explicó que el propósito del despliegue es generar las condiciones de seguridad para que la población pueda desarrollar sus actividades con tranquilidad, además de brindar protección a las obras y acciones contempladas dentro del Plan Michoacán, en coordinación con las dependencias federales y estatales que participan en la estrategia.

El Universal publicó este viernes el caso de un productor de limón que perdió un pie tras la explosión de una presunta narcomina, hecho que volvió a poner en el centro del debate el uso de explosivos por parte de grupos criminales en la entidad.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, si bien los homicidios y otros delitos han mostrado una tendencia a la baja en Michoacán, la instrucción que ha dado al Gabinete de Seguridad es concentrar los esfuerzos en combatir la extorsión.

La mandataria señaló que este delito sigue afectando a distintas regiones y municipios de la entidad.