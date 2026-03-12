10 millones han sido víctimas de ciberacoso

El avance tecnológico brinda a las mujeres nuevas herramientas para aprender, trabajar, interactuar, comunicarse y protestar, pero a la vez replica y extiende la violencia machista, sexista y misógina del país.

El Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que 10.6 millones de mexicanas mayores de 12 años han sido víctimas de acoso en línea. Ante esta cifra, resulta indispensable disponer de herramientas que permitan prevenir la violencia digital, guiar la actuación frente a ella y ofrecer soporte a quienes la sufren.

Según Luz María Garay Cruz, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), para abordar este tema es necesario hacerlo visible, analizarlo y entender su materialidad. Esto implica comprender cómo afecta de forma directa el cuerpo de las mujeres.

La violencia digital, conocida también como “en línea” o “cibernética”, es un término construido recientemente para identificar prácticas ocurridas en ese ámbito que reproducen la ejercida a nivel estructural y físico.

La académica refirió que dichas violencias son todas aquellas acciones que afectan a las mujeres y las llevan a un espacio de humillación, sumisión y vergüenza tan solo por su condición de género.

Garay detalló que quienes la han padecido relatan haber presentado náuseas, dolor de cabeza, ataques de ansiedad, depresión y que incluso algunas se cambiaron de casa, turno escolar y, en casos extremos (en especial jóvenes y adolescentes), atentaron contra su vida.

Luz María Garay expresó que cualquiera puede sufrir, por ejemplo, suplantación de identidad, pero datos como los del Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) muestran una marcada violencia machista, misógina y sexual contra las mujeres.