12 acciones en 120 días para fortalecer al Issste

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), se implementará el programa emergente de 12 acciones en 120 días para fortalecer el sistema de salud, el cual ya está puesto en marcha en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que próximamente también se llevará al IMSS Bienestar.

“Vamos avanzando (...) Es muy importante que la gente sepa que ya llegó un equipo, que están en mejores condiciones todos los hospitales, centros de salud, que se inaugura un hospital”,* puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Recibirá a niña genio tras video viral de Omman

En otro tema, informó que el próximo martes 10 de noviembre recibirá en Palacio Nacional a niñas, niños y adolescentes que han ganado premios por inventos o en matemáticas, robótica y otras disciplinas para reconocerlos y refrendar su apoyo para que asistan a concursos internacionales.

Fue cuestionada sobre su compromiso de conocer a la niña genio Xóchitl, quien inventó un dispositivo para calentar agua sin dañar al medio ambiente. La historia fue dada a conocer por el influencer Alexis Omman y el video acumula más de 30 millones de reproducciones en Instagram.

“Recibí como 20 WhatsApp ese día que me decían: ‘¿ya vio presidenta?’ porque se hizo muy viral y contesté que sí. Además, obviamente, buscar apoyarla a ella y a otros jóvenes. El 10 de noviembre vienen, estamos invitando a muchos jóvenes, niñas, niños, que han ganado concursos internacionales de matemáticas, de ciencia, de otras disciplinas. Y el objetivo es primero apoyarles cuando van a salir a competencias internacionales”, expresó.

ASF tiene que determinar si FGR interviene en caso INE-Taddei

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo reiteró que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene que determinar si la exdirectora del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei debe o no enfrentar consecuencias penales ante todas las irregularidades que se cometieron en su gestión, documentadas por medios de comunicación.

“Una vez realizada esa auditoría, si hay un asunto penal, pues se presenta a la Fiscalía General de la República. Si hay un asunto administrativo, se presenta al Tribunal Superior de Justicia Administrativa. Si hay una denuncia a la Fiscalía, la Fiscalía tiene que investigar, así es como son los procedimientos en nuestro país”, expresó.

Así también, se pronunció este martes 3 de noviembre sobre la detención en Estados Unidos de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, a quien señaló por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero relacionado con empresas factureras.

La mandataria hizo referencia a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y a la información difundida por la fiscal Ernestina Godoy Ramos, quien detalló los presuntos delitos fiscales atribuidos a la exconductora.

“Una conductora de una televisora fue parte de un, o es parte, de un esquema de lavado de dinero vinculado con factureras”, declaró Sheinbaum.

Rechaza llamar “terroristas” a cárteles mexicanos

Y luego de que el gobierno de Argentina de Javier Milei declaró organizaciones terroristas a cárteles de Ecuador, Colombia y México, entre ellos el Cártel de Sinaloa y la Nueva Familia Michoacana, la presidenta dijo que en México se nombra “delincuencia organizada” y llamarle “terrorismo” representa una injerencia.

“Nosotros llamamos aquí ‘delincuencia organizada’ y la combatimos y trabajamos todos los días para la seguridad y la paz en nuestro país. Terrorismo es otra cosa, y además no queremos, sobre todo, que al llamarle de esta manera eso represente una injerencia en nuestro país, eso es”, declaró.

Celebra candidatura en California de Xavier Becerra

Así también, aplaudió que Xavier Becerra, hijo de migrantes mexicanos, sea candidato a la gubernatura de California en Estados Unidos.

“Está muy bien que una parte de ese país tenga también su representación. La narrativa del clasismo, del racismo, que tiene que acabar en cualquier lugar del mundo”, expresó.