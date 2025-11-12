12 penales concentran denuncias por extorsión

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se han detectado que 12 centros penitenciarios del país concentran 56 % de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión en el número 0-8-9.

En el Informe del Gabinete de Seguridad, detalló que para inhibir este delito y proteger a la población se han bloqueado las señalas las antenas de comunicación en torno a los penales de Altamira y Matamoros, Tamaulipas; así como el bloqueo total de los servicios 3G y 4G en los alrededores del penal de Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México (CDMX).

Indicó que en el primer trimestre del próximo año estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 de la CDMX.

En Palacio Nacional, informó que desde el inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión se han realizado 730 revisiones en los 275 centros penitenciarios del país, donde se han asegurado teléfonos celulares, chips, drogas y diversos tipos de armas.

Detalló que han sido reportados dos mil 389 números telefónicos desde los que se busca extorsionar a la población de los cuales se ha logrado bloquear 33 % de esas líneas.

Escoltas de Manzo volverán a declarar

García Harfuch informó que los policías municipales del primer círculo de protección del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo -quien fue asesinado el pasado 1º de noviembre- están libres, “pero localizados”, y que serán llamados a volver a declarar.

Esto, luego que ayer el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que ya se investiga por qué los escoltas abatieron al homicida cuando lo sometían.

García Harfuch detalló que los peritajes continúan para analizar el arma que mata al agresor, y se sigue verificando el arma que también dispara en contra del presidente municipal.

¿Cuál sería el nivel de responsables de los escoltas de Carlos Manzo, luego que el gobernador informó que uno de ellos fue quien mató al joven que mató a Carlos Manzo?, se le preguntó.

“Los policías municipales que eran del primer círculo de seguridad del alcalde van a volver a declarar. Esta declaración que usted dice la hizo uno de los escoltas que él dispara al agresor del presidente municipal. Sin embargo, los peritajes continúan para ver el arma que mata al agresor, se sigue verificando el arma que también dispara en contra del presidente municipal.

“Entonces las investigaciones continúan, están a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado y lo van a informar”, contestó.

¿Están detenidos?, se le insistió.

“No están detenidos, pero están localizados y están yendo a declarar cada vez que se les llama”, respondió.