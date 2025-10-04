14.4 millones de jóvenes en pobreza y exclusión laboral

Exclusión y precariedad laboral, así como rezago educativo, forman parte del panorama adverso que millones de personas jóvenes enfrentan en México para superar la pobreza, coincidieron especialistas.

En la mesa de análisis titulada “Alternativas frente a la exclusión y el rezago educativo de jóvenes”, realizada por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, advirtieron que esos factores las colocan frente a desventajas que acumulan a lo largo de su vida y producen barreras para ejercer sus derechos a la Educación, al Trabajo, a la Salud y en general a una vida digna.

Señalaron que la pobreza es mayor para jóvenes de 15 a 29 años, con una participación de 30 %; mayor que para personas adultas de 30 a 64 años, con el 26 %. La diferencia es aún mayor para mujeres jóvenes, con el 32 %, de acuerdo con los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aunque la pobreza se redujo, el rezago educativo subió del 19 % al 27 % de las personas jóvenes, que pasaron de 5.6 millones en 2016 a 8.2 millones en 2024.

En la mesa de análisis participaron Emilia Ramírez, directora de GOYN CDMX; Esteban Álvarez, coordinador de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno y Ana Paulina González, responsable de investigación y datos de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Los investigadores destacaron la urgente necesidad de implementar políticas públicas enfocadas a erradicar la exclusión laboral de personas jóvenes, así como el rezago educativo.

“En México, hay 30.5 millones de personas jóvenes, de ellas casi la mitad, 14.4 millones son jóvenes oportunidad, que comprenden a: 4.8 millones están fuera de la escuela y sin trabajo; 6.9 millones ya no estudian y tienen trabajo precario y 2.6 millones aún están en la escuela y viven en pobreza. En todos los casos son jóvenes con rezago educativo o sin estudios universitarios”, explicó Esteban Álvarez.