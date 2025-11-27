146 cuerpos identificados del crematorio Plenitud

Un total de 146 cuerpos de los 386 encontrados en junio pasado en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez han sido identificados por la Fiscalía General del Estado (FGE).

La identificación de los cuerpos se ha logrado por medio de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y del Ministerio Público (MP) de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, así como del Centro de Atención a Víctimas del Estado (Ceave).

De manera oficial se informó que, a esta misma fecha, han sido notificadas 141 familias de la identificación de sus deudos y las cinco restantes serán notificadas en próximas horas.

De igual forma, son ya 130 los cuerpos entregados a sus respectivas familias.