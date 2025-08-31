15 mil policías vigilarán el regreso a clases: Brugada

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció que 15 mil policías vigilarán el regreso a clases este 1 de septiembre.

Precisó que el objetivo es que los casi dos millones de estudiantes que hay en la Ciudad de México retornen a las aulas de manera segura y en paz.

Mensaje

“Los casi dos millones de niñas, niños y jóvenes podrán regresar a clases a sus escuelas de manera segura y en paz. Habrá 15 mil policías cuidándolos para garantizar que este inicio a clases sea el mejor. Deseamos el mayor éxito a todos los estudiantes, niñas, niños y jóvenes que continúan sus estudios o que inician sus estudios, porque la educación es un derecho”, destacó desde la escuela Juan Crisóstomo Bonilla, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza.

Detalló que desde las 6:00 horas de este lunes, elementos de la Policía Auxiliar, Bancaria e Industrial, Control de Tránsito y Policía Escolar se desplegarán en los alrededores de los siete mil planteles de educación pública y privada para garantizar un regreso a clases sin complicaciones.

En este sentido, destacó que la educación ha sido un pilar fundamental en su gobierno, por lo que se han invertido 13 mil millones de pesos en ese rubro, y que prácticamente el 70 % de este recurso es para la educación básica.

Clara Brugada apuntó que durante su administración se han echado a andar programas para mejorar las escuelas.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, detalló que habrá vigilancia en las vías de acceso a los planteles, recorridos a pie, permanencia de oficiales a la entrada y salida de clases, y que elementos de tránsito se encargarán de agilizar la circulación vehicular.