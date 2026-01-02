2025, caracterizado por momentos difíciles

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reconoció que 2025 "estuvo caracterizado por momentos complejos y difíciles", pero que también fue un año que trajo consigo la oportunidad de concretar cambios y ampliar oportunidades académicas.

En un boletín publicado este primer día del año, la máxima casa de estudios subrayó que inicia 2026 con la convicción de que el compromiso, la identidad y la unidad de la comunidad universitaria sigan siendo pilares para que, desde la autonomía, enfrenten retos de un "entorno cambiante e incierto".

Resaltó que para el ciclo escolar 2025-2026, la UNAM incrementó en más de mil 500 los espacios adicionales en educación media superior, lo que permitirá atender a 35 mil 195 alumnos de nuevo ingreso en ese nivel.

Mencionó que también fue un año para atender demandas de bienestar emocional en su comunidad, pues se consolidó el Programa Universitario de Cuidado y Apoyo a la Salud.