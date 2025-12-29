2025 el año de apertura del PAN a la ciudadanía

Al cierre del año, el Partido Acción Nacional (PAN) hizo un balance del trabajo realizado durante los últimos meses, en los que se impulsó un proceso profundo de relanzamiento político, más organizado, más unido y abierto a la ciudadanía.

El presidente nacional, Jorge Romero, destacó que 2025 fue un año de intenso trabajo territorial, de diálogo permanente con panistas y con ciudadanos de todo el país, y de construcción de una nueva etapa para Acción Nacional.

“A lo largo de este año recorrimos México, escuchamos a nuestra militancia y a la ciudadanía, dialogamos con jóvenes, mujeres y liderazgos locales, y relanzamos al PAN como un partido abierto, cercano y dispuesto a cambiar para servir mejor a las familias mexicanas”, afirmó.

Romero Herrera subrayó que uno de los ejes centrales de este relanzamiento fue abrir el partido a la sociedad, con reglas claras, candidaturas abiertas y mecanismos que privilegian el mérito, la participación ciudadana y el piso parejo.

“El PAN decidió abrirse a la ciudadanía, valorar la aportación de las y los jóvenes y de quienes quieren participar sin intermediarios ni imposiciones. Queremos que las mejores mujeres y los mejores hombres representen a México, vengan de donde vengan”, señaló.