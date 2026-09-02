2027 ya comenzó

El Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, es un momento importante donde se conoció a través de cifras y glosas, los avances de este gobierno.

Un punto institucional de balance porque permite ordenar los avances, reconocer los pendientes y fijar las prioridades del siguiente tramo de la administración.

Al mismo tiempo, este mes abre otro ciclo político que marcará la vida pública durante los próximos nueve meses; pues el INE iniciará formalmente el Proceso Electoral Federal 2026-2027, a partir del próximo 10 de septiembre; por lo que podría decirse que, al menos políticamente, el año 2027 dará inicio.

En esta nueva jornada electoral, que se celebrará el 6 de junio de 2027, se renovarán 500 diputaciones federales, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. También 17 gubernaturas, mil 98 diputaciones locales y más de 18 mil cargos municipales.

Vale recordar que el control de la Cámara de Diputados determinará el margen legislativo del gobierno durante la segunda mitad del sexenio, pues ahí se aprueba el Presupuesto de Egresos, se revisa la Cuenta Pública y se ejerce una parte esencial de la fiscalización federal.

También se decidirá la viabilidad de nuevas reformas constitucionales, para las cuales resulta indispensable la participación de los congresos estatales. Dicho lo cual, lo que estará en disputa rebasa el número de curules, pues sobre todo se definirá la distribución del poder político y territorial del país.

Para el partido que actualmente ocupa el poder y en extensión, para sus aliados, 2027 será una prueba sobre la continuidad del proyecto iniciado desde el 2018 y sobre la forma en que administran la amplia concentración de poder alcanzada en 2024.

El INE ha creado una Comisión Permanente de Verificación de Integridad en Candidaturas, que servirá como enlace entre los partidos y las autoridades de seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera. Es un instrumento relevante, aunque la primera responsabilidad seguirá recayendo en quienes postulan.

Hoy el gobierno rinde cuentas sobre el año transcurrido. Con el inicio del ciclo electoral, los partidos también tendrán que rendir cuentas por las personas que postulen, los intereses que representen y el país que propongan.

Para la ciudadanía comienza una oportunidad decisiva: intervenir antes de que las candidaturas estén resueltas y exigir que la elección de 2027 tenga contenido político, responsabilidad pública y mantenga el horizonte democrático alcanzado hasta ahora.