25 años después el dolor se mezcla con reclamos

Veinticinco años después, Ground Zero volvió a quedar en silencio a las 8.46 de la mañana de este viernes, exactamente a la hora en que el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center y cambió para siempre la historia de Nueva York y de Estados Unidos.

Familiares de las víctimas, muchos llevando fotografías de sus seres queridos, sobrevivientes, rescatistas y una inédita concentración de expresidentes estadounidenses participaron ayer viernes de la ceremonia central por el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Como cada año, el corazón de la conmemoración fue la lectura, durante varias horas, de los nombres de las 2.977 personas asesinadas en los ataques, a los que se sumaron los seis muertos en el atentado contra el World Trade Center de 1993.

Pero esta vez el paso de un cuarto de siglo se hizo sentir de una manera especial. Entre quienes subieron al escenario hubo hijos y nietos que nunca llegaron a conocer a los familiares cuyos nombres pronunciaron.

Reinen a cuatro expresidentes

La ceremonia reunió además a los cuatro expresidentes estadounidenses vivos: Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden, acompañados de forma respectiva por Hillary Clinton, Laura Bush, Michelle Obama y Jill Biden.

La ceremonia del Memorial mantiene desde 2012 la decisión de no conceder discursos a los dirigentes políticos, dejando las voces principales exclusivamente a las familias.

Trump vincula la guerra con Irán al legado de los atentados del 11-S

Por otra parte, Donald Trump conmemoró el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre en el Pentágono vinculando de forma directa el legado de la respuesta estadounidense al terrorismo con la actual guerra contra Irán y prometiendo que Teherán “nunca, jamás” tendrá un arma nuclear.

“Nosotros nunca, jamás olvidaremos. Por eso luchamos hoy. No tenemos opción. Solo puede haber victoria. Luchamos duro. Luchamos para ganar”, afirmó el presidente durante la ceremonia, acompañado por la primera dama Melania Trump.

Pero Trump utilizó también la conmemoración para establecer un puente entre los atentados de hace un cuarto de siglo y el conflicto que Estados Unidos libra en la actualidad contra Irán.

Trump aseguró que no se arrepiente de haber iniciado el conflicto y que, si tuviera que tomar de nueva cuenta la decisión, “haría exactamente lo mismo”.

Archivos sobre Arabia Saudita

Familiares de víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 reclamaron al presidente Donald Trump que publique la totalidad de los documentos relacionados con los ataques y, en particular, aquellos que consideran que podrían comprometer a Arabia Saudita.

“Durante 25 años, el Estado profundo ha ocultado la verdad sobre lo que ocurrió aquel día”, afirmó una de las personas que acababa de leer el nombre de un familiar fallecido.

“Presidente Trump, usted es nuestra última esperanza. Publique los archivos sin censura que implican a Arabia Saudita mientras los familiares de las víctimas que aún quedamos estamos vivos para poder verlo”, agregó.