Más allá de llenar la agenda en todas las instituciones -y sobre todo de las activistas- para pláticas, talleres, foros y eventos, por el #25N, se debería hablar también del silencio.

Ana María fue víctima de feminicidio el 12 de septiembre de 2023. Fue víctima del agresor, pero también del silencio de quienes la rodeaban.

Amistades y familia del agresor sabían que la relación era tóxica, pero nadie le dijo que lo que hacía estaba mal. No por maldad, sino por pudor, por no meterse, porque “son cosas de pareja”. Esa frase ha acompañado a demasiadas mujeres hasta el final.

Se ha dicho que quien mata a una mujer es un monstruo, alguien fácil de identificar a distancia. Sin embargo muchos pueden ser: estudiante, deportista, becado y de buena familia.

No están fuera de las comunidades, se forman dentro de ellas, en muchos casos entre aplausos, silencios y complicidades -y empieza en muchas ocasiones desde sus propios padres-.

También han contado que la violencia sube como una escalera, del chiste hiriente al abuso, del abuso al golpe y del golpe a la muerte. El violentómetro es una herramienta útil, pero engaña sí se lee como una secuencia ordenada.

La violencia se parece más a un iceberg: lo visible es mínimo y lo peligroso está debajo, de tal manera que puede pasar de la humillación al feminicidio sin escalones intermedios, por lo mismo más vale exagerar que minimizar.

Hoy, además, buena parte de esa violencia empieza en una pantalla. Revisar el celular, exigir contraseñas, vigilar la ubicación, acosar en redes, difundir imágenes.

Para muchas adolescentes, el control llega disfrazado de interés o de amor, de celos normalizados. Sin embargo, la obsesión y la vigilancia no son pruebas de amor, son alertas de violencia.

¿Qué toca? A las familias, entender que cualquiera puede ejercer violencia, los hijos incluidos. Por lo mismo se necesita acompañarlos y enseñarles formas sanas de querer y relacionarse.

A las escuelas, concientizar a los docentes y administrativos, capacitarlos como atención primaria y tener protocolos. Y a cualquier testigo, hablar con un adulto de confianza, con la autoridad o con una institución especializada.

Y no olvidar a las empresas. La violencia no se queda en casa cuando una colaboradora llega a la oficina. Llega con ella, en las ausencias, en las llamadas que la alteran, en la expareja que la espera en el estacionamiento.

Una organización que lo ve y calla también es testigo. Por lo que también requieren de un protocolo claro, un canal confidencial, flexibilidad para los trámites legales y mandos medios capacitados para reconocer señales. Cuesta implementarlos, pero cuesta más, no tenerlos.

Este 25N, se vale las pláticas, comunicados y hasta iluminar el edificio de naranja si así lo decide, pero haga además algo más difícil: la próxima vez que vea una señal, levante la voz, por su amiga, su hijo, su compañero de trabajo.

El silencio nunca ha protegido a ninguna mujer.