35 años formando profesionales… y transformado vidas

En el marco de nuestro 35.º aniversario, la Universidad Pablo Guardado Chávez realizó la entrega oficial de dos ambulancias de Traslado Tipo II a la Cruz Roja Mexicana, Delegación Chiapas.

Este hecho histórico representa mucho más que una donación: simboliza nuestro compromiso permanente con la salud, la solidaridad y el bienestar de la sociedad chiapaneca.

Durante el acto protocolario, nuestra rectora, la Mtra. Rita Acosta Reyes, destacó que la mejor forma de celebrar más de tres décadas de excelencia académica es retribuyendo a la comunidad con acciones que generen un impacto real.

Agradecemos la presencia de autoridades estatales, representantes de la Cruz Roja Mexicana, organismos de salud, cámaras y colegios, quienes fueron testigos de este importante momento para nuestra institución.

En UPGCH creemos que la educación cobra aún más sentido cuando se convierte en servicio, empatía y esperanza para quienes más lo necesitan.