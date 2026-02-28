40 horas laborales

Esta semana, la Cámara de Diputados dio un paso largamente esperado por millones de mexicanas y mexicanos: aprobó la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

La sesión se prolongó durante casi 13 horas. Fue un debate intenso, de ideas encontradas, de posturas firmes. Y no era para menos. Se está ante una de las demandas sociales más legítimas de los últimos años: recuperar tiempo de vida.

México es uno de los países que más horas trabaja en el mundo, superando las dos mil 100 horas al año. Sin embargo, trabajar mucho no es necesariamente garantía de productividad.

Por el contrario, el exceso de horas laborales suele traducirse en agotamiento crónico, deterioro de la salud física y mental, disminución del rendimiento y una profunda afectación en la vida familiar. El tiempo que se invierte en jornadas extensas es tiempo que se le resta a los hijos, a los padres, a la formación personal y al descanso.

Reducir la jornada es una medida de justicia social y de modernización económica. Diversos estudios han demostrado que jornadas más equilibradas pueden incrementar la productividad y reducir el ausentismo.

Muchos legisladores votaron a favor de esta reforma porque creen con firmeza que es una causa justa y necesaria. No obstante, también queda claro que pudo fortalecerse con acuerdos que garantizaran de manera explícita dos días reales de descanso.

Algunos partidos de oposición propusieron un esquema claro: cinco días de trabajo por dos días completos de descanso. Si la ley no lo precisa, existe el riesgo de que las 40 horas se distribuyan en seis días más cortos, dejando intacta la realidad de millones de trabajadores que seguirían descansando solo un día.

Asimismo, platearon que su implementación sea más ágil, pero responsable. No se puede ignorar que miles de micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan ya importantes desafíos económicos.

La reducción de la jornada laboral debe acompañarse de una estrategia integral que fortalezca a las MiPymes, incentive la inversión productiva, apoye el emprendimiento y genere oportunidades reales para los jóvenes.

Hoy la reforma avanza, el debate no termina aquí; falta el voto de los congresos locales; aunque hasta ahorita ya se cuenta con la aprobación de las legislaturas locales necesarias para que dicha reforma constitucional se convierta en realidad.

Trabajar mejor es trabajar con sentido. Es reconocer que la productividad no se mide sólo en horas acumuladas, sino en resultados, bienestar y equilibrio. Defender el tiempo de las familias mexicanas es defender su salud, su estabilidad y su futuro.