40 trabajadores renunciaron en embajada

Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, quien pronto será reemplazada por Alejandro Gertz Manero en la embajada de México en Reino Unido, deja su puesto con una lista de 16 de trabajadores que la acusan de hostigamiento laboral, malos manejos de recursos y de haber apagado la relación bilateral.

Así lo dio a conocer El País donde abunda sobre un castigo sistemático implementado por la exembajadora como medida para sus empleados, de acuerdo con los testimonios de embajadores y extrabajadores.

En la nota se señala que, desde 2021, al menos 40 trabajadores salieron de la embajada entre renuncias y rotaciones a otras representaciones, lo que la ha dejado con menos de la mitad de la plantilla y, aunque los empleados ganaron en sus denuncias por ambiente de estrés y acoso ante el Órgano Interno de Control y el Comité de Ética, mencionan que de nada sirvió porque Josefa González-Blanco se negó a cumplir con las recomendaciones, tampoco fueron respaldados por la Cancillería porque no se tomó ninguna medida ante esta situación.