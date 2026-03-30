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46 mil trabajadores del hogar alcanzaron pensión

Marzo 30 del 2026
46 mil trabajadores del hogar alcanzaron pensión

En el marco del Día Internacional de las Trabajadores del Hogar, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que, a través de programa obligatorio de incorporación, 46 mil personas trabajadoras del hogar han alcanzado una pensión y alrededor de 11 mil personas han comenzado su vida laboral mediante este esquema.

Al mes de marzo, 59 mil personas trabajadoras del hogar cuentan con vigencia y acceso a los cinco seguros que ofrece el instituto, que contemplan atención médica, hospitalaria y entrega de medicamentos; otorgamiento de incapacidad ante enfermedad o un accidente en el trabajo; derecho a pensión, acceso a prestaciones sociales de tipo deportivo y cultural, así como al servicio de guardería, entre otros beneficios.

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