46 mil trabajadores del hogar alcanzaron pensión

En el marco del Día Internacional de las Trabajadores del Hogar, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que, a través de programa obligatorio de incorporación, 46 mil personas trabajadoras del hogar han alcanzado una pensión y alrededor de 11 mil personas han comenzado su vida laboral mediante este esquema.

Al mes de marzo, 59 mil personas trabajadoras del hogar cuentan con vigencia y acceso a los cinco seguros que ofrece el instituto, que contemplan atención médica, hospitalaria y entrega de medicamentos; otorgamiento de incapacidad ante enfermedad o un accidente en el trabajo; derecho a pensión, acceso a prestaciones sociales de tipo deportivo y cultural, así como al servicio de guardería, entre otros beneficios.