4T es el movimiento de izquierda más fuerte del mundo

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que el proyecto que se autodenomina la Cuarta Transformación es el movimiento más fuerte de izquierda en estos momentos.

A través de sus redes sociales, Alcalde Luján enfatizó las razones por las que Morena se considera “el más fuerte del mundo”.

La primera, dijo, es por la unidad interna que guarda el partido; la segunda, por el respaldo popular que han demostrado en las urnas; y la tercera, por tener líderes políticos sólidos e hizo referencia al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Que se escuche fuerte y que se escuche claro: México ya no es tierra de conquista. Es una nación libre, independiente y soberana”, afirmó en referencia a los dichos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

México es gobernado por cárteles: Trump

Trump dijo en una entrevista con Fox News, el pasado 3 de enero, que “México es gobernado por los cárteles” del crimen organizado y que en numerosas ocasiones le ha ofrecido a la presidenta Claudia Sheinbaum su apoyo bélico para derrotar a estas organizaciones criminales.

“Habrá que hacer con México”, dijo el presidente estadounidense al ser cuestionado sobre la situación mexicana, tras los bombardeos en Venezuela que llevaron a la detención del presidente de ese país, Nicolás Maduro.