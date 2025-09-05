4T saldó deuda histórica con pueblos originarios

Con la aprobación el 30 de septiembre de 2024 de la reforma constitucional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, la Cámara de Diputados y de Senadores se erigieron en los hechos en un Congreso Constituyente, a fin de saldar una deuda histórica del país, aseguró la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, quien reconoció que urge aprobar las leyes secundarias para que los derechos de las comunidades originarias sean una realidad.

Al inaugurar el foro “Reconocimiento, justicia y pluralismo para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”, la legisladora recordó que está por cumplirse un año de que se aprobó esta reforma, con la que “por primera vez se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como este derecho público y desde luego con personalidad jurídica y patrimonio propio”.

“Esto significa que ahora sus voces, su identidad, sus formas de organización y sus derechos cuentan verdaderamente. México se afirma ahora como un país orgulloso de la diversidad y de la riqueza cultural de los pueblos”, subrayó.