50 millones de personas en alerta por tormenta invernal

Alrededor de 56 millones de personas se encuentran bajo alerta invernal en el noreste de Estados Unidos, incluidas 14 millones en Nueva York, en donde hay una alerta de ventisca, la primera vez en nueve años que se emite una alerta de este tipo para la Gran Manzana.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) elevó el pronóstico sobre la gravedad de la tormenta que afecta el Atlántico medio y los Apalaches, y ciudades como Philadelphia, Delaware, Boston y Nueva York donde se podrían esperar entre 23 y 45 centímetros de nieve.

La tormenta se terminará de formar este domingo, con fuertes nevadas y ráfagas de viento en un amplio sector del noroeste del país. La alerta se extiende hasta el lunes.

La región del Atlántico Medio también esperan nevadas menores, los residentes de las Carolinas esperan lluvia fría durante el fin de semana.

“Una advertencia de ventisca significa que se esperan o se están produciendo condiciones climáticas invernales severas”, dijo el NWS.

La NWS aconsejó restringir los viajes solo a emergencias debido a la “peligrosidad” de la nevada. Para los conductores que deben salir se les recomienda llevar consigo un kit de supervivencia para el invierno.