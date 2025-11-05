A 4 días de explosión de tren, hallan cuerpo

A cuatro días de que estallara y volcara un tren en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo, el cual transportaba alcohol y hexano, y donde se había reportado a un guardia como desaparecido, el martes fue localizado su cadáver entre los fierros de la locomotora.

El viernes se registró la volcadura del tren de carga con número de máquina 4604, que trasladaba 100 vagones con diversas mercancías, entre ellas alcohol etílico y hexano, lo que provocó un incendio de gran magnitud, con columnas de humo visibles a varios kilómetros.

El accidente ocurrió en la localidad de Cuarta Manzana, municipio de Tepetitlán. Derivado de este hecho, se reportó una persona gravemente lesionada, quien fue trasladada a una clínica para su atención médica; señaló que su compañero, identificado como Ricardo N., custodio del tren, se encontraba desaparecido.

Fue hasta el día de ayer en que se localizó el cuerpo de la víctima entre los fierros del tren que había salido de Torreón con destino a la Ciudad de México.

Las autoridades mantienen las investigaciones para conocer la causa del descarrilamiento de al menos 40 de los vagones y se adelantó que podría tratarse de una falla en el sistema de frenos.