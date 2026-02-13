A casi 20 años, mantienen rescate en Pasta de Conchos

A una semana de que se cumpla el vigésimo aniversario de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, el gobierno federal ratificó su compromiso de recuperar los cuerpos de los 63 trabajadores sepultados tras el siniestro ocurrido el 19 de febrero de 2006. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que ya se han recuperado restos de 25 mineros, 23 de los cuales han sido identificados y entregados de manera digna a sus familias.

Detalló que las labores de rescate son coordinadas por la propia Secretaría del Trabajo en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con acompañamiento permanente de familiares.

“Este proceso ha implicado excavaciones subterráneas, apertura de lumbreras y nuevas galerías, así como trabajos especializados de ingeniería y seguridad minera que demostraron que la afirmación de los gobiernos neoliberales, de que técnicamente era imposible el rescate, resultaron falsas”, subrayó.