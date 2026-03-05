A comisiones reforma contra pensiones doradas

El pleno del Senado recibió y turnó a comisiones la reforma presidencial para acotar las llamadas pensiones doradas a 70 mil pesos mensuales a ex funcionarios públicos, pero que exenta a las fuerzas armadas.

Al iniciar la sesión solemne, la presidenta del Senado Laura Itzel Castillo turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos la reforma al artículo 127 de la Constitución.

En la iniciativa la presidenta Claudia Sheinbaum propone topar en 70 mil pesos mensuales esas remuneraciones, es decir, el equivalente al 50 por ciento de la remuneración establecida para la persona titular de la Presidencia de la República.

Quedan excluidas de este límite las Fuerzas Armadas; las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales; las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios, y la pensión no contributiva a que se refiere el artículo 4.º de la Constitución.