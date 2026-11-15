A Gabito lo detienen y a Taddei y Rocha los protegen

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, afirmó que al cantante Gabito Ballesteros lo detuvieron por cantar una canción, mientras que a algunos funcionarios y exfuncionarios, como Rubén Rocha Moya y Guadalupe Taddei, los protegen para que no canten.

Por medio de su cuenta de X, se pronunció después del arresto de Gabriel Ballesteros Abril, porque en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro cantó canciones fuera de la lista y que, de acuerdo con autoridades, hacían apología al delito.

“A Gabito Ballesteros lo detienen por cantar AMG. A Taddei y Rocha Moya los protegen para que no canten. El México de ‘la transformación’”, escribió.

Cabe decir que en la publicación hizo referencia al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala.

En X el dirigente nacional de MC agregó, “El México de ‘la transformación’”.