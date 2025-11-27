A horas de ser liberado, reaprehenden a regidor

Se ejecutó una nueva orden de aprehensión en contra del regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Omar Leonardo “N”, por el delito de homicidio. Esto ocurre a tan solo unas horas de que una juez de control ordenara su liberación inmediata, al considerar que, de acuerdo con su criterio, existían dudas sobre el lapso de tiempo en el que participó durante el linchamiento de cuatro personas, una de las cuales perdió la vida.

Ante ello, y de acuerdo con la Procuraduría de Justicia, al tratarse de una apreciación judicial, se solicitó de nueva cuenta la orden de aprehensión y la audiencia inicial por el mismo delito. Es decir, se repuso el proceso y a las 15:45 horas se realizará nuevamente la audiencia inicial.

Durante la audiencia realizada el martes por la tarde, la juez determinó no vincular a proceso a Omar Leonardo “N”, quien había sido detenido el 20 de noviembre por su presunta participación en un homicidio y tres tentativas de homicidio registrados durante un linchamiento en el mes de octubre.