A Iglesia preocupa captación de niños y adolescentes

La Iglesia católica expresó su preocupación por la captación de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado en México y llamó a prevenirlos y protegerlos con la presencia de la familia, la escuela y las autoridades en la vida cotidiana.

“Llegar antes que el crimen significa que un niño o adolescente encuentre la atención y seguridad que necesita. Su deseo de pertenecer y de construir un futuro merecen una respuesta de toda la sociedad, y ninguna organización criminal debería encontrar en esas aspiraciones una oportunidad para apropiarse de su vida”, manifestó.

A través de su editorial “Desde la Fe”, explicó que en México mil 338 niñas, niños y adolescentes murieron por agresiones en 2024, mientras que otros 7 mil 941, que habían desaparecido entre 2019 y 2024, seguían sin localizar al 5 de septiembre de 2025.

Amenaza

Indicó que estas cifras muestran la violencia que enfrenta la infancia en un país que carece de un registro específico de la captación de niños y adolescentes por parte del crimen organizado.

En ese sentido, señaló que prevenir esta realidad empieza por conocer el fenómeno, pues, aseguró, el reclutamiento de un niño o un adolescente puede comenzar con una falsa oferta de empleo, una amenaza o una relación de confianza.

Sostuvo que las organizaciones criminales también aprovechan la necesidad de pertenecer, de sentirse reconocido y de imaginar un futuro, entre otras situaciones más.