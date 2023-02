A la mayoría de la población “les ha ido bien”: AMLO

El jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó en su conferencia de prensa que gracias al combate a la corrupción, a la mayoría de la población “le ha ido bien” durante su administración.

López Obrador destacó que dentro de los beneficiados están los empresarios y banqueros, que el año pasado tuvieron un aumento del 20.6 % y alcanzaron un récord.

La utilidad neta de la banca en México tuvo un acumulado de 236 mil 743 millones de pesos, el “monto de recursos más alto desde que se tiene registro por instituciones” y un incremento del 20.6 % en la variación anual respecto al año anterior.

Antes de ello, el monto más alto fue el de 2021, con 182 mil 75 millones de pesos de utilidad neta; seguida de la de 2019, con 163 mil 653, ya que en 2020, a la par de la pandemia, hubo una reducción, aún así, el sector reportó utilidades de 102 mil 429 millones de pesos.

Posteriormente el Ejecutivo Federal afirmó que está funcionando el modelo de humanismo mexicano, y se han ahorrado en su gobierno de dos a tres billones de pesos.

Como muestra de la corrupción en el pasado, explicó que “la mitad del presupuesto de Pemex durante el periodo neoliberal se destinaba a explorar y perforar pozos en el norte y en aguas profundas, donde no hay petróleo y si hay, cuesta muchísimo extraerlo, cuando el petróleo, todos sabemos, está el sureste, en tierra, en aguas someras”.

Al cambiar esa política en su administración, señaló que Tabasco ya es nuevamente, después de 20 años, el principal productor de petróleo del país.

En esa entidad extraer un barril cuesta seis a ocho dólares, en comparación con los más de 20 a 25 dólares que cuesta extraer en el norte.

También en el gobierno de Calderón se dieron contratos de miles millones de dólares para extraer más gas, pero al final se cancelaron los contratos y se llevaron todo, sin extraer gas.

Con la reforma energética del sexenio pasado, las empresas especularon y “se entregaron 110 contratos, imagínense el engaño, la mentira (…) y no han ofrecido disculpa, sobre todo los promotores, articulistas, expertos, medio de información, hasta me dio un infarto por eso (por defender el sector petrolero)”.

Para concretar la reforma, aseveró, hasta trajeron abogados del extranjero para “amarrar todo”, ya que eran contratos contrarios al espíritu original de la Constitución.

Lamentó que solo en tres de dichos contratos se invirtió y han explorado, pero después de unos ocho años, han extraído como 20 mil barriles diarios.

No obstante, recalcó que “no me voy a meter” y dejó en claro que “podrían cancelarse, porque incumplieron, no invirtieron”, pero “afortunadamente el pueblo de México dijo basta y no les dio tiempo de entregarlo todo”.